Sony svela al CES 2022 i nuovi TV QD-OLED A95K, A90K ed A80K

In occasione del CES 2022 di Las Vegas, Sony ha presentato la nuova gamma di TV OLED MASTER della Serie A95K, A90K ed A80K, in arrivo nei negozi nel corso dei prossimi mesi. Andiamo a vedere quali sono le specifiche tecniche e le differenze.

Partendo dalla lineup MASTER Series A95K da 65 e 55 pollici, troviamo il Cognitive Processor XR che è in grado di comprendere le abitudini ed i gusti degli utenti per immergerli nei loro contenuti preferiti. Presente anche la funzione XR OLED Contrast Pro, che regola la luminosità per picchi più alti nei riflessi e neri più profondi nelle ombre, mentre l’XR Triluminos Max è in grado di riprodurre sfumature naturali con ogni dettaglio. Sony ha anche osservato che il nuovo pannello QD-OLED aumenta la luminosità del colore fino al 200% rispetto ai televisori tradizionali.

A livello audio, troviamo l’Acoustic Surface Audio+ che utilizzando degli speaker speciali trasforma lo schermo in un altoparlante multicanale in modo che il suono corrisponda esattamente a ciò che si vede. Sui TV troviamo anche altri due altoparlanti e due subwoofer, mentre l’Acoustic Center Sync ottimizza l’uscita audio della TV e della soundbar per una migliore esperienza audio.

Presentata anche la MASTER Series A90K da 48 e 42 pollici, anch’essi con schermi OLED. Anche in questo caso è presente il processore Cognitive Processor XR, con l’XR OLED Contrast PRO e l’Acoustic Surface Audio+. I TV sono compatibili con gli accessori BRAVIA CAM e con l’Ambient Optimization Pro, e sono accompagnati dal nuovo telecomando premium. A livello software, su tutta la linea troviamo Google TV che dà rapido accesso ad una vasta gamma di contenuti e TV.

L’A80K della linea sarà disponibile nei modelli da 77, 65 e 55 pollici ed è accomunato dal Cognitive Processor XR e l’XR OLED Contrast Pro, oltre che per l’Acoustic Surface Audio+. Dal fronte audio però segnaliamo la presenza di tre speaker e due subwoofer: degli altoparlanti principali due sono dedicati agli altri e rafforzano il suono ed il surround. Il telecomando è invece quello standard, con design semplice e facile da usare e da pulire.

La disponibilità in Europa ed i prezzi sarà annunciata successivamente.