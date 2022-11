Sony svela Mocopi, il sistema di motion capture portatile che pesa solo 8 grammi

Direttamente dalla divisione giapponese di Sony arriva “Mocopi”, un sistema di montion capture mobile che è in grado di effettuare il motion capture in tempo reale per esperienze in realtà virtuale, grazie ad un piccolo sensore, una tecnologia proprietaria ed un’app per smartphone.

Grazie a Mocopi è possibile creare una versione virtuale del proprio corpo, pari ad un avatar, che potrà essere customizzata direttamente dall’applicazione per smartphone. Tale avatar utilizzerà i dati di movimento rilevati dai sensori e potrà essere utilizzato e gestito con tutti i servizi compatibili, come VRChat.

Secondo quanto riportato da Engadget, utilizzando un algoritmo proprietario, Mocopi realizza delle misurazioni del movimento accurate pur avendo a disposizione un numero ridotto di sensori (sei, uno per ogni parte del corpo): ciò apre le porte a vari utilizzi a fronte di un ingombro ridotto.

Ogni sensore pesa 8 grammi ed ha un diametro di 32 millimetri, ed è compatibile con tutti gli smartphone e dispositivi iOS ed Android. Il prezzo in Giappone è di 49.500 Yen tasse incluse, pari a poco più di 340 euro al cambio attuale. Attualmente è stato annunciato il via alla commercializzazione solo in Giappone, previstoper Gennaio 2023. Nessuna informazione su un eventuale arrivo in Europa o Stati Uniti.