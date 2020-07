Sony svela i nuovi TV della gamma BRAVIA 'Ready for PlayStation 5'

Sony ha diffuso oggi l'elenco dei televisori BRAVIA che sono ufficialmente "Ready for Playstation 5", una certificazione creata in collaborazione con Sony Interactive Entertainment che permetterà ai clienti di selezionare il TV ideale per giocare su PS5, la console di nuova generaizone che sarà disponibile entro fine 2020.

Tra i primi TV Sony ad aver ottenuto la tagline figura l'XH90 Full Array LED 4K HDR ed il ZH8 Full Array LED 8K HDR.

L'XH90 è in grado di visualizzare le grafiche di gioco alla risoluzione fino a 4K ed a 120fps, con un ritardo in ingresso di soli 7,2 ms, mentre il ZH8 può riprodurre immagini dettagliate fino all'8K ed in 4K a 120fps.

Sony inoltre sottolinea che i TV Ready for PS5 sono anche dotati della modalità Gioco BRAVIA che consente di giocare automaticamente con la PlayStation 5 a bassa latenza. Grazie a questa modalità è possibile azionare contemporaneamente il TV e la PS5 con il controller DualSense, e controllare la PS5 usando il telecomando del televisore.

Per tutte le informazioni sui TV da gioco vi rimandiamo alla pagina dedicata presente sul sito di Sony. I TV ZH8 sono arrivati nei negozi a giugno, ma non è chiaro se in futuro la stessa certificazione sarà estesa anche ad altri televisori o meno.