Sony svela il nuovo altoparlante basato su Google Assistant grande quanto un pallone

Non solo Xperia XZ3. All'IFA di Berlino Sony ha anche dato ampio spazio ad un altro mercato in cui il marchio è molto popolare: quello dell'intrattenimento. La società ha annunciato l'XB501G, un nuovo altoparlante portatile grande quanto un pallone da calcio e basato su Google Assistant.

Proprio l'integrazione con l'assistente personale di Google lo rende molto più che un semplice altoparlante per effettuare la riproduzione di musica. Come sottolineato da molti, si tratta di un Google Home più grande e con un suono migliore, dato che include anche delle luci a LED stroboscopiche, che lo rendono il compagno ideale per i party a casa o a bordo piscina.

E' anche possibile accoppiarlo con altri due altoparlanti per sincronizzare la riproduzione della musica in più stanze ad esempio.

L'XB501G è anche resistente all'acqua e polvere, grazie alla certificazione IP65, ha una maniglia integrata che lo rende facile da trasportare ed una batteria che garantisce fino a 16 ore di autonomia. E ovviamente ci sono anche le luci colorate. La ricarica come abbastanza prevedibile avviene attraverso USB, tramite l'ingresso USB-C integrato da Sony.

Il lancio dell'XB501G è previsto per il prossimo mese di Ottobre a 299,99 Dollari. Non sappiamo se l'arrivo sia previsto anche in Italia o no.