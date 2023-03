Sony svela i nuovi ricevitori AV ottimizzati per PS5: arriveranno anche in Europa?

Con un annuncio passato decisamente in sordina accanto al lancio della gamma di TV Sony Bravia del 2023, a inizio febbraio il colosso giapponese ha presentato i suoi ricevitori AV di nuova generazione, pienamente compatibili con PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Sony ha lanciato un totale di quattro ricevitori AV, che hanno rispettivamente product name STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES e STR-AZ100ES. Tutti e quattro i ricevitori sono dotati di funzioni gaming esclusive e migliorate rispetto ai device di scorsa generazione, che li rendono compatibili con PS5 e, ovviamente, con le nuove console della famiglia Xbox.

Tra le novità più importanti dei ricevitori, abbiamo un design tradizionale ma rinnovato, che dovrebbe garantire una minor distorsione del suono in uscita. Inoltre, un aumento dello spessore del 200% sul pannello inferiore e del 120% su quelli laterali dovrebbe ulteriormente preservare la qualità dell'audio emesso dal dispositivo.

Per i videogiocatori incalliti, i ricevitori AV Sony di nuova generazione portano con sé il supporto per lo standard HDMI 2.1, con input e output in risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz, nonché con il supporto per lo switch alla modalità Automatic Low Latency garantita proprio dallo standard HDMI 2.1, che riduce la latenza tra input e output e punta a garantire un'esperienza di gioco più fluida possibile.

Inoltre, Sony ha incluso delle feature "Perfect for PS5" nei suoi nuovi ricevitori, come l'Auto HDR Tone Mapping e l'Auto Genre Picture Mode. Tutte queste feature dovrebbero essere disponibili anche per le altre console, come Xbox Series X e Nintendo Switch, oltre che per qualsiasi PC collegato al ricevitore. Addirittura, ammesso di avere un computer sufficientemente performante, gli AVR di Sony garantiranno un output in 8K fino a 60 Hz.

Lato audio, gli AVR implementeranno la tecnologia Sony 360° Spatial Sound Mapping, che garantirà un audio immersivo durante le sessioni di gaming e un'esperienza cinematografica per la visione di film e serie TV. Per correggere distanza, angoli e frequenza di ciascuno speaker, invece, il ricevitore utilizzerà il sistema Digital Cinema Auto Calibratio IX, che tramite un microfono integrato permetterà la creazione di ambienti audio 3D estremamente accurati.

Passando infine ai prezzi, l'AZ-7000ES costerà 3.299,99 Dollari sul mercato americano, mentre l'AZ-1000ES avrà un prezzo di 1.099,99 Dollari. Nelle fasce intermedie, invece, abbiamo l'AZ-5000ES a 2.099,99 Dollari e l'AZ-3000ES a 1.699,99 Dollari. Sfortunatamente, per ora Sony non ha ancora confermato l'arrivo dei suoi nuovi ricevitori AV in Europa.