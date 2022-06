Sony svela il primo sensore fotografico da 1 pollice: debutto sullo Xiaomi 12S Ultra

Sony anticipa sul tempo Samsung ed ha annunciato il primo sensore fotografico per smartphone da 1 pollice, l’IMX989. Il debutto è previsto sul nuovo Xiaomi 12S Ultra, che verrà lanciato il 4 Luglio insieme allo Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro.

Siamo di fronte ad un sensore per fotocamera da 50 megapixel, con pixel di circa 1,5 µm, in grado quindi di offrire prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Rispetto ad altri smartphone che utilizzano sensori Sony da 1 pollice, l’IMX989 è il primo realizzato esplicitamente per questo mercato: su altri dispositivi, invece, i sensori da 1 pollice sono “ritagliati” dai sensori utilizzati nelle fotocamere digitali.

Il nuovo chip di Sony dovrebbe offrire una qualità d’immagine e video migliore rispetto a quelli di altri brand, ma centrali saranno anche gli algoritmi di elaborazione delle immagini. Tutti i dettagli sulle sue potenzialità però li scopriremo solo tra qualche giorno, quando Xiaomi toglierà il velo dallo Xiaomi 12s Ultra.

Secondo alcuni rumor, Sony starebbe anche lavorando su un sensore per fotocamere di fascia media da 100 megapixel, ma non sono ancora giunte molte informazioni a riguardo.

Insomma, per il produttore giapponese si tratta di un periodo davvero ricco di annunci: nella serata di ieri Sony ha svelato INZONE, il nuovo marchio di prodotti da gaming per PC e PlayStation 5, comprensivo già di alcuni modelli di cuffie e monitor.