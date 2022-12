Sony svela a STEF2022 le ultime novità del dipartimento di ricerca e sviluppo

In occasione di STEF 2022, l’annuale evento in cui i gruppi Sony si confrontano sulle nuove tecnologie, il colosso nipponico ha svelato alcune tecnologie che mirano a collegare l’ambiente virtuale e fisico e su cui sta lavorando il dipartimento di ricerca e sviluppo.

Il CTO Hiroaki Kitano sul palco del briefing ha voluto evidenziare come l’obiettivo del gruppo sia di “far progredire la civiltà e rendere il pianeta sostenibile”, ma ha anche annunciato che la società rafforzerà la sua struttura di ricerca e sviluppo.

Le tecnologie esposte al pubblico di STEF2022 di articolano su vari ambiti: elaborazione digitale, ricreazione di esperienze realistiche sia in spazi fisici che virtuali, e la tecnologie che catturano ciò che sta accadendo nello spazio reale ed utilizzano i dati acquisiti per l’intrattenimento e sostenibilità.

Partendo dall’elaborazione digitale, Sony ha parlato di una tecnologia d’intelligenza artificiale e simulazione in grado di collegare il mondo fisico e quello virtuale: l’esempio lampante è un simulatore chirurgico, ma si è parlato anche della possibilità di dare vita a video e musica attraverso l’intelligenza artificiale e l’ampliamento della comunicazione tra persone e robot.

Per quanto riguarda la ricreazione del mondo fisico, in ottica PlayStation VR2, Sony ha parlato della tecnologia 3D Sensing e di un nuovo sistema di rendering, oltre che della tecnologia Hawk-Eye Innovations che permette di creare un’esperienza di visione per i giochi sportivi ancora più realistica. Con Tenson Valve, invece, Sony parla di un’esclusiva tecnologia di controllo degli odori, ma mira anche a riprodurre in maniera realistica lo spazio remoto con immagini in 3D ad alta qualità e trasmissioni a bassa latenza.

Con il kit di sviluppo software “ToF AR”, Sony vuole anche proporre una rappresentazione fluida del movimento di mani e dita in AR per VTuber. Sempre in merito alla cattura del mondo fisico, è stata svelata la piattaforma Earth Mimamori che vuole prevenire disastri e danni ambientali al nostro paese.

La società giapponese vuole anche creare un nuovo tipo d’intrattenimento tramite la tecnologia di ripresa e streaming con un sistema automatico, robot per fotocamere mobili e la registrazione virtuale. Tutte le tecnologie sono in mostra sul sito di STEF2022.