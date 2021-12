Sony sta sviluppando degli schermi OLED 8K per la VR e una nuova tecnologia di Upscaling

Nel corso del “Sony Technology Day”, l’evento online in cui il marchio asiatico ha mostrato un’ampia gamma di tecnologie a cui stanno lavorando tutti i rami societari, è arrivata la conferma che Sony è al lavoro su schermi OLED 8K per la realtà virtuale e su una nuova tecnologia di upscaling.

Partiamo dal progetto relativo alla realtà virtuale, è denominato “OLED Microdisplay and low latency head mounted display”. Si tratta di uno schermo per visori virtuali che proietta uno spazio 3D ad alta definizione ed è in grado di raggiungere la risoluzione 4K per ogni occhio, 8K in totale. Sony spiega che questo risultato è stato raggiunto grazie allo sviluppo, produzione ed utilizzo di sensori d’immagine CMOS e microdisplay OLED, che hanno consentito di ridurre la latenza attraverso l’integrazione dei dati acquisiti da più sensori. In questo modo, l’utente finale che utilizza il visore per la realtà virtuale sarà in grado di ottenere immagini ad alta risoluzione in tempo reale in base al movimento della testa, con una precisione impensabile per gli attuali visori consumer.

Sony ha anche mostrato una tecnologia di upscaling basata sul machine Learning, chiamata "Super Resolution", in grado migliorare le prestazioni nella produzione di contenuti 2D ma anche in 3D con ray tracing. L’esempio che viene citato è quello dei contenuti tridimensionali complessi, come quelli delle produzioni cinematografiche, per cui è possibile ridurre i tempi di lavoro diminuendo al contempo gli elementi da elaborare, per poi ricostruire l’immagine sulla base delle informazioni su forme di oggetti, personaggi ed illuminazione, il tutto utilizzando degli asset di qualità inferiore, che pesano meno sull'elaborazione grafica. Durante l'evento Sony ha mostrato i campi applicativi di questa tecnologia, che per ora viene impiegata nella produzione cinematografica e nei televisori di nuova generazione.

Tra i dispositivi che beneficeranno di questa tecnologia però c'è anche PS5, messa ben in evidenza durante questa parte della presentazione. Purtroppo Sony non ha risposto alle domande relative ai tempi di implementazione di questa tecnologia su PS5, e non è nemmeno chiaro in quale campo verrà impiegata. É possibile che sarà riservata all'upscaling dei contenuti video piuttosto che al gaming, ma si tratta solo di supposizioni, in attesa di qualche conferma ufficiale da parte della casa giapponese.