Sony: i TV 2021 supporteranno il formato video AV1, ma solo in streaming

E' passato qualche giorno dalla presentazione dei nuovi TV Sony per il 2021 ed arrivano alcune informazioni aggiuntive sulla scheda tecnica dei modelli. In particolare, i colleghi di FlatpanelsHD hanno avuto modo di ottenere delle conferme sul supporto al formato video AV1.

Un rappresentante di Sony, parlando con la testata ha spiegato che alcuni i modelli della nuova gamma di TV Sony supporterà la decodifica video AV1. In particolare, si tratterà della linea Bravia XR. La scelta non rappresenta certo una sorpresa, dal momento che anche Google, LG, Samsung ed altri marchi hanno adottato il formato AV1 che è aperto e privo di royalty.

Sostanzialmente, quindi, i TV Sony 2021 che supporteranno l'AV1 saranno l'X80J, X85J, X90J, X95J, Z9, A80J ed A90J.

Sony ha anche osservato che l'AV1 è supportato per i video con risoluzione fino al 4K ma non con l'8K e solo per le app streaming: non viene quindi garantito per i supporti USB esterni.

Al consorzio che ha lavorato al codec video AV1 ha lavorato anche Apple. La novità sarà senza dubbio accolta favorevolmente dagli utenti, dal momento che il codec AV1 sta lentamente guadagnando quote di mercato.