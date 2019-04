Sony: il TV 8K da 98 pollici costerà 70.000 Dollari, il listino prezzi

Sony si sta lentamente avvicinando alla distribuzione della linea di televisori per il 2019, e nella giornata di oggi ha diffuso i prezzi e la disponibilità per la gamma Master Series, che rappresenterà l'offerta di fascia alta di TV LCD ed OLED che sono stati al CES di inizio anno.

Vediamo insieme i prezzi con la relativa finestra di disponibilità, dove indicata.

Sony Master Series A9G 4K OLED:

55": $3,499.99 (disponibile a Maggio)

65": $4,499.99 (disponibile a Maggio)

77": $7,999.99 (disponibile a Giugno)

Sony MASTER Series Z9G 8K HDR TV:

85": $12,999.99 (disponibile a Giugno)

98": $69,999.99 (disponibile a Giugno)

Sony A8G 4K OLED TV:

55": $2,499.99 (disponibile a Maggio)

65": $3,499.99 (disponibile a Maggio)

Sony X950G 4K HDR TV:

85" : $4,999.99 (disponibile a fine Aprile)

75" : $3,499.99

65" : $2,199.99

55" : $1,399.99

Sony X950G 4K HDR TV:

85": $3,499.99

Sony X800G 4K HDR TV:

43" : $649.99

49" : $749.99

55" : $899.99

65" : $1,199.99

75" : $1,999.99

E' chiaro che il modello di punta è rappresentato dal modello della linea MASTER Series Z9G da 98 pollici con supporto all'8K HDR, che arriva a costare 70.000 Dollari, un prezzo praticamente inaccessibile per molti e che lo colloca nella fascia dei televisori di lusso.

Chiaramente i prezzi in questione sono quelli di listino, al netto di eventuali offerte e promozioni che le varie catene di distribuzione andranno a proporre agli utenti. In questo caso ovviamente non esiteremo ad indicarle qualora dovessero essere disponibili.

Per tutte le informazioni sulle specifiche, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.