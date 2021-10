Sony, le TV BRAVIA XR sono 'Perfect for PlayStation 5': spuntano 100 Euro per il PS Store

Di recente, abbiamo raccontato la nostra esperienza con la gamma BRAVIA XR nella nostra recensione del Sony A90J, fiore all'occhiello della lineup Sony OLED per il 2021 con supporto allo standard HDMI 2.1 e un comparto video a dir poco spettacolare.

Nelle ultime ore, la stessa Sony ha lanciato una nuova, interessante iniziativa che coinvolge proprio la gamma BRAVIA XR. Stiamo parlando della campagna "Perfect for PlayStation 5" che mira a evidenziare le qualità e nuove funzionalità esclusive delle TV BRAVIA XR, progettate in modo specifico per offrire la miglior esperienza possibile con le console di nuova generazione di Sony.

Tra le funzionalità specifiche troviamo, per esempio, Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode, oltre al pieno supporto alla risoluzione 4K a 120 FPS. Come se non bastasse, i modelli della linea Z9J offrono un'esperienza ulteriormente migliorata grazie a un input lag ridotto a soli 6 ms.

Nello specifico, la nuova funzione Auto HDR Tone Mapping consente di ottimizzare automaticamente e all'istante la regolazione dell'immagine. Questa funzionalità consente a PS5 di riconoscere di quale TV BRAVIA XR si è in possesso e di calibrare le impostazioni HDR sulla base dello specifico modello.

Attraverso Auto Genre Picture Mode, invece, il televisore è in grado di individuare lo scenario d'uso. Per esempio, se si sta giocando imposta l'input lag al minimo tramite la modalità pensata per il Gaming. Se invece si sta guardando un film su PS5, si passerà automaticamente alla modalità specifica per il cinema.

Infine, Sony ha annunciato che offrirà fino a 100 Euro di codici digitali per PlayStation Store agli acquirenti di una selezione di TV Sony BRAVIA XR in alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Svizzera, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.



Nel frattempo, di recente abbiamo assistito anche al lancio del nuovo Sony SRS-NS7, il "cinema da indossare".