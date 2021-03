Sony, il TV OLED Bravia XR A90J disponibile in Italia a Marzo

Sony annuncia oggi il lancio italiano della serie di TV OLED 4K HDR A90J della gamma Master Bravia XR, che sarà disponibile nei negozi del nostro paese nei tagli da 65 a 55 pollici dal 22 Marzo in preordine, mentre nei prossimi mesi sarà la volta anche della variante da 83 pollici.

L'A90J è dotato del Cognitive Processor XR, che include una modalità di ascolta e visione umana e genera un'esperienza in grado di immergere gli spettatori nei contenuti. La funzione XR OLED Contrast, invece, regola la luminosità per accentuare i picchi di luce e rendere i neri più profondi, a cui si aggiunge l'XR Triluminos Pro che amplia la paletta cromatica per riprodurre ogni sfumatura.

Disponibile anche la tecnologia di upscaling 4K XR che ottimizza i segnali in 2K per portarli a livelli vicini al 4K, mentre l'XR Motion Clarity riduce la sfocature e riproduce fedelmente le sequenze ad alta velocità senza penalizzare la luminosità.

Fronte software, troviamo la compatibilità con AirPlay 2 e Google TV, a cui si aggiunge la Netflix Calibrated Mode con l'IMAX Enhanced.

Inoltre, come ampiamente annunciato, anche l'A90J supporterà il formato video AV1, in streaming, e tutte le funzioni dell'HDMI 2.1. Nessuna informazione sui prezzi italiani, che probabilmente saranno annunciati successivamente.