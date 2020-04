Sony: i TV della serie XH95 4K HDR in arrivo nei negozi anche in Italia

Sono in arrivo nei punti vendita europei i nuovi TV Full-Array 4K HDR della serie XH95 di Sony, declinati in cinque diverse dimensioni per adattarsi a tutte le esigenze dei consumatori. Basati sul processore X1 Ultimate, i televisori offrono una qualità nitida e luminosa, e sono caratterizzati dal sistema Sound-from-Picture Reality.

I nuovi TV XH95 integrano anche la modalità Netflix Calibrated Mode, che rappresenta una garanzia per coloro che intendono usarli per la visione di film.

I televisori sono anche dotati di Ambient Optimizaton, una nuova tecnologia che affina la qualità d'immagine ed audio in qualsiasi ambiente. Il sistema è in grado di regolare la luminosità in base alla luce presente, aumentandola se la stanza è particolarmente luminosa e riducendola se è buia. La funzione può anche rilevare gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono (come tende ed arredi), regolando l'acustica in modo da non compromettere la resa.

A livello di design, gli XH95 sono anche un esempio del concept Immersive Design, pensato per far sentire gli spettatori all'interno della scena.

La linea è basata su Android TV con supporto Google Assistant, Google Play Store e Chromecast built-in. Nei negozi arriveranno nelle varianti da 95, 75, 65, 55 e 49 pollici. Per tutte le informazioni vi rimandiamo allo store locator sul sito Sony.