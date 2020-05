Sony: i TV ZH8 LED 8K HDR in arrivo nei negozi ad inizio giugno

I TV Full-Array LED 8K HDR della serie ZH8 di Sony saranno disponibili nei punti vendita europei a partire da inizio giugno. Basati sul processore X1 Ultimate, i televisori offriranno immagini nitide e luminose, per avvicinare le immagini girate in 2K e 4K all'8K grazie all'UK X-Reality Pro.

Su tutti i TV è presente la tecnologia Full Array Local Dimming e Boosting di Sony, che bilancia le luci all'interno dello schermo e grazie all'illuminazione indipendente delle zone di LED, rende chiari i punti luminosi e più scuri quelli bui. Per i contrasti Sony si è affidata all'8K X-Tended Dynamic Range Pro, che accentua i picchi di luce e rende i neri più profondi.

A livello sonoro, i TV integrano l'Acoustic Multi Audio con Frame Tweeter che assicura perfetta sincronia tra audio ed azione, il che si traduce in un'esperienza ultraimmersiva. Il design One Slate e le cornici sottili invece sono progettate per fare in modo che gli utenti si concentrino esclusivamente sull'intrattenimento.

I TV della linea ZH8 supportano la risoluzione 8K a 60 fps e 4K a 120 fps con elevato framerate e tempi di risposta ridotti da input HDMI, il che si traduce anche in un'esperienza di gioco ottimale.

Su tutti i modelli troviamo anche l'Ambient Optimization, una nuova tecnologia in grado di affinare la qualità dell'immagine in qualsiasi ambiente e di regolare la luminosità in base alla luce ambientale. Inoltre, può anche rilevare gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono come tende ed arredi per regolare l'acustica di conseguenza.

La linea ZH8 include Android TV con Google Assistant, Play Store, Chromecast integrato, ma anche Alexa ed il supporto ad AirPlay 2.

I TV Full-Array LED 8K HDR della serie ZH8 saranno disponibili nei punti vendita europei a partire da inizio giugno. Per maggiori informazioni sui prezzi, visitare il sito web locale Sony.

