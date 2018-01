Sony: ufficiali i mid-range Xperia XA2, XA2 Ultra ed L2

Mentre tutti gli occhi del mondo dell'elettronica sono puntati verso il Consumer Electronic Show di Las Vegas,, in anticipo rispetto al tradizionale Mobile World Congress, ha presentato i nuovi smartphone di fascia mediaed

"La nostra strategia di prodotto super mid-range si basa sull’idea vincente di portare tecnologie d’avanguardia in questa fascia di mercato nel modo più accessibile possibile” ha dichiarato Hideyuki Furumi, EVP, Global Sales & Marketing, Sony Mobile Communications. "Xperia XA2 e XA2 Ultra, infatti, implementano la stessa tecnologia fotografica già presente nella fotocamera frontale della gamma XZ. Guardiamo al 2018 come a un punto di svolta e prevediamo di annunciare importanti innovazioni all’interno del portfolio Xperia nel corso dei prossimi mesi”.

Xperia XA2 sfoggia uno schermo Full HD ad 5,2 pollici, racchiuso in una scocca border-less e realizzato in Gorilla Glass.

Il dispositivo sarà alimentato dal processore Snapdragon 630 di Qualcomm, che supporta anche la funzionalità di ricarica intelligente Smart Stamina che estende la batteria ed insieme a Battery Care e Qnovo Adaptive Charging assicura che la batteria (da 3.300 mAh) non si danneggi nel tempo.

La fotocamera posteriore è invece da 23 megapixel, con sensore d'immagini Exmor RS da 1/2.3" e sensibilità ISO 12800. Lo smartphone è anche in grado di registrare video in 4K ed in slow motion da 120 fps. La fotocamera frontale è invece da 8 megapixel con super grandangolo da 120 gradi.

Xperia XA2 sarà disponibile in single SIM nelle colorazioni silver, black, blue e pink.

Xperia XA2 Ultra invece è uno smartphone che include due fotocamere frontali: una da 16 megapixel con stabilizzatore ottico dell'immagine, ed una da 8 megapixel con grandangolo da 120 gradi. E' dotato dello stesso modulo fotografico e processore di Xperia XA2, mentre lo schermo è da 6 pollici Full HD. La batteria, in questo caso, è da 3.580 mAh.

Il dispositivo sarà disponibile nelle versioni dual sim in quattro colorazioni: silver, black, blue e gold.

La lineup è completata da Xperia L2, uno smartphone con schermo Full HD da 5,5 pollici, batteria da 3.300 mAh, fotocamera frontale da 8 megapixel (supergrandangolare da 120 gradi) e principale da 13 megapixel.

Xperia L2 sarà disponibile in versione Single SIM in tre diverse colorazioni: Black, Gold e Pink, con superfici riflettenti in grado di enfatizzare il design “loop surface” e con la modalità di sblocco super semplice grazie al sensore di impronta posizionato sul retro.