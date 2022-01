Sony, ufficiali al CES i nuovi TV Mini LED e LED 'Perfect For PlayStation 5'

Poco dopo aver svelato i nuovi TV Sony OLED MASTER, il colosso giapponese ha presentato al CES 2022 anche la nuova gamma di televisori LCD composta dalla linea BRAVIA Mini LED e LED, indirizzata anche al gaming in quanto ha ricevuto la certificazione “Perfect For PlayStation 5” grazie all’Auto HDR Tone Mapping e l’Auto Gente Picture Mode.

Partendo dalla MASTER Series Z9K Mini LED, che sarà disponibile nelle varianti da 85 e 75 pollici, con risoluzione 8K, troviamo il Cognitive Processor XR già visto sui TV OLED, a cui si aggiunge l’XR Backlight master Drive che è in grado di controllare con precisione la retroilluminazione del TV per offrire contrasto preciso, alta luminosità e neri profondi. Nei TV si combinano l’XR Triluminos Pro e l’XR Contrast Booster 20, per offrire agli utenti miliardi di colori e neri profondi. Presente anche l’X-Anti Reflection che riduce al minimo i riflessi per un’esperienza di visione senza distorsioni, mentre la tecnologia X-Wide Angle fornisce colori vividi da qualsiasi angolazione, mantenendo luminosità e precisione.

A livello audio, sono presenti quattro tweeter nella parte superiore e su entrambi i lati dei TV, con sorgenti sonore direzionali che si assicurano che le immagini viste sullo schermo siano in armonia con l’audio. L’Acoustic Center Sync, invece, ottimizza l’uscita audio della TV e della soundbar per una migliore esperienza audio.

Nella confezione gli utenti troveranno il Premium Remote, ma i TV in questione possono essere controllati anche con i comandi vocali.

Presentati anche i TV Mini LED X95K, che arriveranno nei negozi nei modelli da 85, 75 e 65 pollici 4K, Le differenze sono da ricercare nella risoluzione dei pannelli, ma anche alla combinazione dell’XR Triluminos Pro ed XR Contrast Booster 15, mentre sono confermate le altre funzioni tra cui il Cognitive Processor XR, l’XR Backlight Master Drive, e la tecnologia X-Wide Angle. A livello sonoro l’Acoustic Multi Audio utilizza dei tweeter di posizionamento del suono per garantire che i suoni ad alta frequenza provengano dal punto giusto della scena. Tali tweeter gestiscono il posizionamento del suono nelle aree dei toni alti per offrire maggiore realismo, mentre i subwoofer sinistro e destro offrono bassi potenti indipendentemente da dove sia posizionato il televisore.

Passando ai TV OLED, troviamo la linea X90K da 85, 75, 65 e 55 pollici 4K con Cognitive Processor XR. I modelli in questione sono in grado di combinare la precisione del pannello LED Full Array con l’XR Triluminos Pro e l’XR Contrast Booster 10, per offrire neri profondi e luminosità intensa, oltre che una gamma di colori più ampia. Presenti due tweeter di posizionamento del suono che consentono alla traccia audio di seguire l’azione per garantire un’esperienza coinvolgente. Nella confezione gli utenti troveranno il telecomando standard.

Presentata anche la linea X85K da 85, 75, 65, 55, 50 e 43 pollici 4K LED con 4K HDR Processore X1 e tecnologia di elaborazione delle immagini 4 X-Reality Pro. Il pannello è nativo a 100Hz e gode del Triluminos Pro che arricchisce l’esperienza di visione con una gamma di colori più ampia e sfumature più naturali. Gli altoparlanti X-Balanced invece offrono un panorama sonoro potente e coinvolgente.

Infine, è stata svelata la lineup X80K da 75, 65, 55, 50 e 43 pollici 4K Led con processore 4K HDR X1, tecnologia di elaborazione 4K X-Reality Pro, Triluminos Pro ed altoparlanti X-Balanced.

Nessuna informazione sulla data di lancio in Europa, tanto meno sui prezzi.