Sony, ufficiali i mastodontici display modulari Crystal LED direct view

Visto l'avvicinarsi dell'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show), sono giornate di grandi annunci per le aziende del mondo tech. Tra queste c'è Sony, che, dopo aver presentato la sua gamma TV per il 2021, ha svelato anche due nuove serie di display modulari Crystal LED direct view.

Più precisamente, l'azienda nipponica ha ufficializzato, mediante un apposito comunicato stampa, le famiglie Crystal LED C (ZRD-C12A/C15A, dal contrasto elevato) e Crystal LED B (ZRD-B12A/B15A, dalla luminosità elevata). Per chi non lo sapesse, questi display mirano a un utilizzo lato business, ad esempio in showroom e reception. I nuovi prodotti annunciati da Sony dispongono del processore "X1 for Crystal LED" e integrano la tecnologia di elaborazione del segnale già conosciuta per via delle TV della serie Bravia della società nipponica. Le parole d'ordine con cui Sony ha effettuato l'annuncio sono "flessibilità, lunga durata e semplicità di installazione".

I display sono composti da tessere modulari prive di cornice e migliorano i contenuti mediante upscaling (Reality Creation). Il contrasto degli schermi della serie C è di 1.000.000:1, mentre la serie B trova uno dei suoi principali punti di forza nella luminosità elevata (1800 cd/m2). Grazie al peso leggero, è possibile installare questi modelli in numerose configurazioni, anche con montaggio a parete o in superfici curve. Non mancano Motionflow, 22bit Super Bit Mapping, HDR, HFR (120 fps) e 3D. La disponibilità è fissata a partire dall'estate 2021. Per maggiori dettagli sui prodotti coinvolti, potete fare riferimento al sito ufficiale di Sony.