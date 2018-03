Sony: ufficiali i prezzi americani dell'A8F 4K HDR OLED

Sony di recente ha annunciato il televisore OLED HDR 4K A8F , ma oggi ha ufficialmente aperto i preordini e svelato di fatto il prezzo del modello: 2.799,99 Dollari. Non si tratta chiaramente di un televisore economico, ma probabilmente nemmeno i più esperti si aspettavano un prezzo così elevato.

Il costo di quasi 2.800 Dollari è giustificato dallo splendido display OLED nitido ed il processore X1 Extreme, la cui combinazione consente di visualizzare contenuti Ultra HD di alta qualità con "immagini ultra-dettagliate"

Bravia A8F è una TV di fascia alta per coloro che cercano un'esperienza di home entertainment di alto livello. Il pannello OLED offre un eccellente contrasto associato alla tecnologia di visualizzazione, ma Sony si è concentrata anche sull'audio come parte fondamentale del prodotto. La compagnia chiama questa tecnologia "Acoustic Surface", spiegando che fornisce un'esperienza coinvolgendo riproducendo l'audio su tutta la superficie dello schermo piuttosto che solo dall'area degli altoparlanti, come accade di consueto.

L'A8F è disponibile sia nei modelli da 55 che 65 pollici, entrambi basati sullo stesso processore X1 Extreme 4K HDR, Acoustic Surface, pannello OLED e design sottile e moderno. Il televisore supporta il Dolby Vision, l'HDR10 e Hybrid Log-Gamma. Lo stesso modello è anche basato sul display TRILUMINOS, che garantisce una riproduzione dei colori estremamente realistica e vivida.

Infine, Sony A8F è anche una smart tv: è disponibile Google Assistant, che consente agli utenti di accedere a contenuti e controllare gli show con la voce.

La variante da 55 pollici costa 2.799 Dollari, mentre quello da 65 pollici 3.799,99 Dollari.