Sony ufficializza i LinkBuds: gli auricolari con design ad anello che non si tolgono mai

In seguito alle prime avvisaglie relative all'annuncio di un prodotto atipico da parte di Sony, il "momento della verità" è arrivato. Infatti, il popolare brand ha ufficializzato gli auricolari LinkBuds, che dispongono di un curioso design ad anello.

Sony descrive il prodotto come la "nuova frontiera delle cuffie", in quanto progettato per fondere ascolto reale e digitale. In parole povere, l'obiettivo è quello di fornire agli utenti degli auricolari che possono essere indossati pressoché in qualunque contesto, per un'esperienza "never off". Per fare questo, si è puntato sia a un design compatto e confortevole che a una soluzione che rende tranquillamente udibili chiamate e suoni, senza mai perdere il contatto con il mondo esterno.

Il look dei LinkBuds non è dunque pensato solamente per differenziarsi dagli altri prodotti presenti sul mercato, bensì studiato per lasciare scoperta l'area del diaframma e consentire così a chi indossa gli auricolari di avere una chiara percezione di ciò che accade nelle vicinanze, ad esempio, mentre si sta effettuando una chiamata oppure mentre si sta ascoltando un brano musicale tramite un qualsivoglia servizio di streaming. Le tecnologie che entrano in campo in questo contesto sono diverse, tra IA, riduzione del rumore, DSEE e 360 Reality Audio.

Il driver ad anello è da 12mm e non manca un sistema di controllo adattivo del volume, che mira a integrare automaticamente reale e digitale. Tra l'altro, la musica viene messa in pausa quando si inizia a parlare con qualcuno, ripartendo poi in automatico al termine della conversazione. Presenti inoltre i controlli legati alla Wide Tap Area, che consentono di gestire la riproduzione mediante tocchi sull'area anteriore dell'orecchio. Non manca il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa, così come alla funzionalità Fast Pair di Google e alla feature Swift Pair. Presenti persino l'integrazione con Microsoft Soundscape e la certificazione IPX4, a prova di schizzi e sudore.

Sony afferma che gli auricolari sono pensati per non essere essenzialmente mai tolti: il peso è di appena 4 grammi e l'ergonomia è studiata in tal senso. Il brand si è basato su analisi legate alla conformazione anatomica dei diversi tipi di orecchio per riuscire a realizzare un design di questo tipo. I dati usati sono stati raccolti dal 1982 a oggi. A livello di autonomia stimata, si arriva fino a 12 ore con l'apposita custodia, nonché a 5,5 ore per quel che riguarda l'uso continuo. In ogni caso, 10 minuti di ricarica garantiscono 90 minuti di riproduzione.

Tra le varie collaborazioni annunciate da Sony per il prodotto, ci sono quelle legate a Microsoft (per Soundscape), Niantic (per le esperienze AR da effettuare all'aperto come Pokémon GO, Ingress e Pikmin Bloom) e Spotify (ovviamente per i brani musicali). Insomma, il brand sta facendo sul serio in ambito audio, come potete approfondire anche mediante il video di presentazione pubblicato su YouTube da Sony. Il prezzo è fissato a 180 euro: gli auricolari saranno disponibili da febbraio 2022 nelle colorazioni grigio e bianco.