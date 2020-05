Sony: mai cosi male nella vendita degli smartphone Xperia

Gli smartphone Sony Xperia con il trascorrere degli anni sono sempre meno richiesti, sebbene, nonostente le difficoltà, la società giapponese spera ancora di rilanciarne il business. L’ultimo trimestre ha fatto segnare il peggior record negativo mai raggiunto sino ad ora.

Nella giornata odierna, Sony ha annunciato di aver spedito solo 400.000 smartphone tra gennaio e marzo 2020. Si tratta del numero più basso della sua storia e rappresenta un notevole calo pari al 63,7% rispetto al trimestre dello scorso anno, quando Sony è riuscita a spedire 1,1 milioni di dispositivi.

La casa nipponica ha dunque mancato il traguardo prefissato di 700.000 unità, probabilmente a causa anche dell’emergenza Coronavirus sviluppatasi proprio nei primi tre mesi dell’anno. Sony ha infatti affermato che la pandemia ha creato forti disagi sia alla linea di produzione dei dispositivi che chiaramente alla domanda. Un altro segno tangibile delle difficoltà riscontrate dalla divisione mobile è stata la chiusura del sito ufficiale dedicato agli smartphone.

Per quanto riguarda l'intero anno fiscale (Q2 2019 - Q1 2020), Sony ha distribuito 3,2 milioni di smartphone Xperia. La società puntava a raggiungere le 3,5 milioni di unità, pur avendo stimato in precedenza vendite per 4 milioni di unità nel mese di luglio 2019 e 5 milioni per aprile 2019. L'incertezza che aleggia attorno al COVID-19 ha impedito a Sony di fornire previsioni per l'esercizio finanziario in corso.

Tuttavia, i risultati futuri dipenderanno probabilmente dal successo che riusciranno a conquistare i nuovi arrivati tra gli smartphone, l’Xperia 1 II e l’Xperia 10 II. Al momento però non è stata fornita ancora una data ufficiale per la loro commercializzazione. Sony spera di poter raggiungere ben altri risultati con l’avvio delle vendite dei due nuovi flagship e grazie anche allo sviluppo del 5G. Chissà se basterà ciò per far tornare a salire i dati di vendita o se neanche questa mossa sarà ancora sufficiente.