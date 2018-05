Sony vuole dominare il mercato musicale e dei sensori per le immagini

Il modo di fare business di Sony è cambiato negli ultimi anni: l'ideatore di questo cambio di rotta è stato Kaz Hirai, l'ex CEO della compagnia giapponese, che ha optato per lasciare da parte i rami meno profittevoli e concentrarsi sui segmenti di punta. Un percorso che verrà ripreso dal nuovo CEO, Kenichiro Yoshida.

Yoshida ha condiviso il suo piano triennale grazie al quale intende ripercorrere le orme del suo predecessore: il primo passo consiste nell'investimento di 9 miliardi di dollari nel settore dei sensori d'immagine, un segmento in cui Sony ha sempre operato bene e fatto ottimi affari. A parlare sono le caratteristiche delle sue soluzioni dedicate alle fotocamere degli smartphone, le più usate in assoluto in questa fetta di mercato, ed ora che alcuni modelli hanno cominciato a montare ben due moduli i prodotti sono destinati a salire ancor di più.

Dopo le fotocamere Sony punta sulla musica, e nel suo mirino c'è la parte di EMI Music Publishing che ancora non possiede; l'intenzione è quella di acquistarla per 1.9 miliardi di dollari, una mossa che permetterebbe al colosso giapponese di detenere il 90% del publisher.

Novità anche per il segmento PlayStation, visto che Sony ha intenzione di fidelizzare ancora di più l'utenza della console finanziando più titoli first-party e DLC, oltre a voler aumentare i ranghi dei giocatori abbonati al PlayStation Plus.

Per quanto riguarda il settore cinematografico, Yoshida ha intenzione di puntare quasi esclusivamente sulle IP già esistenti: aspettatevi quindi una lunga serie di remake, sequel, prequel e reboot.