SONY vuole produrre il primo condizionatore indossabile Reon Pocket

Sono giorni veramente difficili per chi soffre il caldo e neanche l’ombra può difenderci dal sole cocente che infuoca l’asfalto. Presto però potrebbe cambiare tutto: Sony ha appena lanciato una campagna di crowdfunding per produrre un condizionatore portatile.

Reon Pocket è un dispositivo bluetooth grande come un portafoglio che utilizza il raffreddamento termoelettrico: si infila in una maglietta apposita che nasconde una tasca alla base del collo, si connette ad un’app ed il gioco è fatto! Si può anche usare nelle giornate fredde per riscaldarsi.

Dalle simulazioni di Sony emerge che il Reon Pocket potrebbe presumibilmente raffreddare la temperatura corporea di 13 gradi Celsius e nei giorni freddi riuscirebbe ad alzarla di 8 gradi.

Il dispositivo supporta iOS e Android con una durata della batteria di 24 ore a fronte di un tempo di ricarica che si aggira sulle 2 ore tramite USB-C. Pesa solo 85 grammi e sembra essere abbastanza invisibile grazie alla maglietta “dedicata”. L’intenzione di Sony è quella di produrre due modelli, una versione standard ed una lite. Quest’ultima è più economica ma funziona solo in manuale mentre la versione standard offre il completo controllo tramite app e una configurazione automatica in base alle temperature corporee ed esterne.

La campagna è appena iniziata ma ha già raggiunto il 43% dei finanziamenti con 24 giorni ancora rimanenti. Al momento il progetto è disponibile solo in Giappone con prezzi che variano dai 12.760 yen (117 dollari) a 19.030 yen (175 dollari) a seconda della versione.

Se tutto procede secondo i piani di Sony, i sostenitori potranno indossare il loro condizionatore portatile già dal Marzo 2020. Non ci resta che sperare l'arrivo sul mercato europeo.