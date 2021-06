Sony WF-1000XM4: ecco i primi auricolari con supporto Hi-Res e codec LDAC

Nel corso della nostra prova degli auricolari TWS Sony WF-1000XM3 abbiamo avuto modo di sperimentare la bontà del sistema di cancellazione del rumore di Sony. Finalmente il colosso giapponese ha svelato la nuova generazione XM4, tecnologicamente più avanzata e con un form-factor più compatto.

Al centro di numerose indiscrezioni nel corso degli ultimi mesi, le Sony WF-1000XM4 hanno iniziato ad assumere una forma reale solo grazie al teaser ufficiale pubblicato da Sony giusto qualche giorno fa.

In pieno stile True Wireless, i nuovi auricolari proseguono il percorso intrapreso da Sony riducendo ulteriormente le dimensioni senza intaccarne l'essenza. In un palmo di mano, Sony ci offre la possibilità di indossare per la prima volta degli auricolari TWS con pieno supporto all'audio Hi-Res tramite il codec LDAC, in grado di migliorare di tre volte la quantità di informazioni trasmesse, mentre la tecnologia DSEE Extreme utilizzerà l'IA per ricostruire gli streaming compressi e regalarci un'esperienza simile a una fonte Hi-Res.

Il cuore pulsante delle XM4 è il processore Sony V1, che promette un miglioramento fino al 40% nella riduzione del rumore rispetto alla scorsa generazione con riconoscimento automatico di alcuni scenari, fra cui il l'individuazione del vento.

Migliorate anche sotto il profilo dell'isolamento acustico e delle funzionalità. Sotto questo punto di vista, sembra particolarmente interessante la funzione Speak-To-Chat che consente il riconoscimento automatico di una conversazione, interrompendo il flusso musicale e passando in modalità Ambient. Questa modalità promette di farci ascoltare il nostro interlocutore senza necessità di rimuovere gli auricolari.

Immancabile il supporto e l'ottimizzazione per gli assistenti vocali Google e Alexa. Fronte autonomia, Sony promette fino a 8 ore in riproduzione con cancellazione del rumore attiva oppure 12 con questa funzionalità disattivata. L'astuccio consente due cicli completi per un totale di 24 ore senza bisogno di alimentazione e un'ora di autonomia con appena 5 minuti di ricarica. La ricarica tradizionale invece avviene mediante cavo USB Type-C oppure ricarica wireless Qi.