Sony WF-C700N, gli auricolari TWS economici con ANC sono ufficiali

A un anno di distanza dalla nostra recensione delle Sony WH-1000XM5, la cuffia "definitiva" si tinge con una nuova colorazione Midnight Blue, ma la grande novità di Sony arriva dal segmento True Wireless.

Insieme alle nuove WH-1000XM5, infatti, il colosso giapponese ha anche annunciato gli auricolari Sony WF-C700N, che portano il punto prezzo dei TWS con ANC ancora più in basso ed esattamente a 129 euro. Gli auricolari arriveranno sul mercato in primavera in quattro colorazioni, nero, bianco, verde e azzurro. Sotto la scocca si celano driver da 5 mm, mentre a livello di connettività troviamo il Bluetooth 5.2 con supporto alle connessioni multipoint (due dispositivi in simultanea) e compatibilità totale con i sistemi di pairing rapido, tra cui Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 11.

La caratteristica più interessante del lotto per il prezzo a cui vengono proposti è chiaramente il sistema di cancellazione attiva del rumore (potete approfondire l'argomento attraverso il nostro speciale sul funzionamento dell'ANC), insieme ad Ambient Sound e ad altre tecnologie come il sistema 360 Reality Audio. L'autonomia dichiarata è di 10 ore di musica o 7,5 con NC attivo, che diventano 5 in chiamata. La ricarica rapida consente di ottenere fino a un'ora di autonomia con appena 10 minuti di ricarica. Immancabile, naturalmente, il rating IPX4 per la protezione contro schizzi d'acqua e sudore.