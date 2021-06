Sony WH-1000XM4 e TV Samsung da 65 pollici in sconto oggi da Amazon

Non ci sono solo le offerte Apple del Freedom Black Friday di Unieuro, ma anche le promozioni di Amazon che in giornata odierna permette di portare a casa a prezzo ridotto un paio di cuffie Sony ed un TV Samsung.

Sconti Amazon del 28 Giugno 2021

Sony WH-1000XM4 - Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020): 299 Euro (336,99 Euro)

- Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020): 299 Euro (336,99 Euro) Samsung TV AU7190 Smart TV 65”, Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 659 Euro (949 Euro)

Le cuffie possono essere pagate anche in dodici rete mensili da 24,92 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. La consegna senza costi aggiuntivi è prevista entro domani, per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 36 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. L'offerta è disponibile solo sulla colorazione nera, mentre le altre vengono vendute a prezzi più alti.

Per quanto riguarda il TV Samsung, invece, la consegna a casa è garantita entro lunedì 5 Luglio, ma la disponibilità è indicata solo per otto unità. È anche possibile aggiungere la protezione extra per uno o due anni al prezzo una tantum di 33,49 o 48,89 Euro.