Sony WH-1000XM5, le cuffie di fascia alta si mostrano con un design rinnovato

Sony ci ha abituati decisamente bene con i suoi prodotti del portfolio audio: durante la recensione delle Sony WH-1000XM4, cuffie di fascia alta del produttore nipponico, siamo rimasti meravigliati dalla loro qualità. Questo verdetto si ripeterà con il modello successivo? Per ora, dobbiamo limitarci a osservare render e leak delle Sony WH-1000XM5.

Grazie all’outlet tedesco TechnikNews e a un loro report in esclusiva abbiamo accesso alle prime immagini delle cuffie Sony WH-1000XM5 che dovrebbero arrivare in Europa nel 2022, a due anni dall’introduzione delle Sony WH-1000XM4 sul mercato internazionale.

Dai render pubblicati notiamo innanzitutto una differenza chiave dalla scorsa generazione: un design molto più pulito che contribuisce a dare l’impressione di una costruzione ancora più solida ed elegante. Al momento, le colorazioni chiacchierate dai tipster sono le medesime viste con le Sony WH-1000XM4: un classico nero e un argento/arenaria per chi predilige il candore all’oscurità. Interessante e da analizzare nel dettaglio sarà poi la giuntura tra le cuffie e l’archetto, decisamente differente da quella vista nel modello da noi provato nell’agosto 2020.

Le cuffie over-ear WH-1000XM5, dunque, dovrebbero offrire ben 40 ore di durata della batteria con la cancellazione attiva del rumore (ANC) abilitata, ovverosia dieci ore in più rispetto all’autonomia dichiarata nel caso delle XM4; la ricarica dovrebbe avvenire in 3,5 ore da 0 a 100%. Tra le altre caratteristiche si parla poi del supporto a un jack per cuffie, Bluetooth 5.2 e un “dispositivo a scorrimento” per attivare o disattivare le cuffie al posto di un tradizionale pulsante. Come nostro solito, però, consigliamo di prendere questi rumor con le pinze.

