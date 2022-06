Sony WH-1000XM5 in offerta ad un prezzo folle con un doppio sconto

Doppio sconto e prezzo folle sulle Sony WH-1000XM5, le nuove cuffie top di gamma di Sony di cui abbiamo parlato nella nostra recensione delle Sony WH-1000XM5. Quest'oggi è possibile godere di una doppia promozione davvero significativa.

Monclick su eBay infatti permette di acquistarle a 272,72 Euro, in calo rispetto ai 419,99 Euro di listino ma anche rispetto ai 340,90 Euro precedenti. Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, infatti, per stornare la parte restante è necessario semplicemente inserire il codice "MENO20ESTATE", chiaramente senza virgolette, al momento del pagamento ed il sistema di eBay scalerà i 68,18 Euro restanti.

Il venditore, che ha il 97,1% di feedback positivi, indica la disponibilità solo su due unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse in quanto potrebbero terminare rapidamente.

Nelle condizioni leggiamo anche che la consegna è prevista tra giovedì 30 Giugno 2022 e venerdì 1 Giugno 2022, e come metodo di pagamento è accettato PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. La restituzione invece è possibile in 14 giorni, con l'acquirente che però pagale spese di restituzione dell'oggetto. La spedizione in fase di vendita invece è completamente gratuita e l'oggetto si trova a Milano.