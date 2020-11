Sony XH90: in arrivo un aggiornamento per i problemi con 4K a 120Hz

Qualche giorno fa abbiamo parlato dei problemi del Sony XH90 con il 4K a 120Hz, che era stato notato dall’utente EvilBoris su Twitter. A quanto pare, infatti, il televisore non riuscirebbe a mantenere la qualità del segnale quando si utilizzala modalità gaming.

A quanto pare, Sony avrebbe riconosciuto il problema e sarebbe pronta ad ovviare il problema. In una nota diffusa sul proprio sito ufficiale, il produttore giapponese afferma che “questo problema verrà risolto in un futuro aggiornamento del software. Aggiungi questa pagina ai segnalibri e ricontrolla periodicamente per informazioni aggiornate”.

Nessuna informazione ovviamente sulla possibile data di rilascio, ma come sempre vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Qualche settimana fa abbiamo pubblicato la nostra recensione del Sony XH90, il primo TV LCD 4K della società asiatica con HDMI 2.1.