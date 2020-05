Sony XH90: ecco i prezzi europei dei nuovi TV Ultra HD

A qualche mese dall'annuncio dell'arrivo in Europa dei TV Sony XH90, che saranno disponibili nelle varianti da 85, 75, 65 e 55 pollici, dalla Germania emergono le prime indicazioni sui prezzi che il produttore asiatico imporrà alla gamma.

Il listino è il seguente:

Sony Bravia 4K HDR Full Array XH90 (55 pollici / 139 cm): 1.399,00 euro

Sony Bravia 4K HDR Full Array XH90 (65 pollici / 164 cm): 1.799,00 euro

Sony Bravia 4K HDR Full Array XH90 (75 pollici / 189 cm): 2.499,00 euro

Sony Bravia 4K HDR Full Array XH90 (85 pollici / 215 cm): 3.499,00 euro

La varianti da 55 e 65 pollici saranno disponibili nel mercato teutonico dal 1 Giugno 2020, mentre le altre due sette giorni dopo, l'8 Giugno.

Al momento dal fronte italiano non sono giunte indiscrezioni, ma queste indicazioni sono comunque importanti in quanto storicamente i prezzi tedeschi non si discostano di molto da quelli imposti nel nostro paese. La differenza potrebbe infatti essere di 100-200 Euro.

Subito dopo la presentazione, Sony ha anche fatto chiarezza sul supporto HDMI 2.1: le linee XH90 ed Z8H saranno le uniche infatti a godere di questa caratteristica. Sugli XH90 inoltre troviamo anche il VRR (Variable Refresh Rate) e l'Auto Low Latency Mode tramite gli ingressi HDMI 2.1.