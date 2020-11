Sony XH90 sembra avere un problema relativo al 4K a 120Hz nel gaming

Sony XH90 è un televisore che strizza particolarmente l'occhio ai videgiocatori, vista l'implementazione delle funzionalità HDMI 2.1. Tuttavia, sembra che ci sia qualche problema in questa prima fase di analisi delle potenzialità della tecnologia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da NotebookCheck e come fatto notare da 4KFilme e dall'utente EvilBoris su Twitter, a quanto pare il succitato modello non riuscirebbe a mantenere la qualità del segnale passando da 4K/60Hz a 4K/120Hz. In questi casi un'immagine spiega la presunta situazione meglio di mille parole: potete vedere la differenza in calce alla notizia.

Per i meno pratici, i dettagli a schermo sembrano diminuire sensibilmente quando si passa al 4K/120Hz. Questo ha chiaramente attirato critiche da parte di alcuni utenti, considerato anche il fatto che si sta parlando di un televisore con un prezzo di listino di partenza di 1299 euro (modello 55 pollici), che arriva a costare 3299 euro nella variante da 85 pollici.

Ricordiamo che l'aggiornamento per attivare le HDMI 2.1 è arrivato giusto qualche giorno fa, abilitando il 4K a 120 Hz ma non il VRR (che dovrebbe arrivare con un ulteriore update). In ogni caso, al netto di questa specifica problematica, se cercate maggiori informazioni sul televisore coinvolto, potete trovarle nella nostra recensione di Sony XH90.