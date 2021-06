Sony Xperia 1 e 5 III: aperti i preordini in Europa, spedizioni ad agosto. Ma che prezzi!

Gli smartphone Xperia 1 III e Xperia 5 III della casa giapponese Sony stanno per debuttare in Europa a poco più di due mesi dalla loro presentazione. I due ultimi top di gamma dal comparto fotocamera mozzafiato sono infatti apparsi nel sito ufficiale della catena di negozi tedesca Mediamarkt, svelando il loro destino sul mercato europeo.

Secondo quanto ripreso anche da GSMArena, dunque, lo smartphone ammiraglia Xperia 1 III con display OLED 4K HDR da 6,5 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 888 e tripla fotocamera posteriore da 12MP con tecnologia Dual-PDAF OIS firmata Zeiss, assieme a Dolby Atmos e 360 Reality Audio, dovrebbe giungere nel Vecchio Continente a ben 1.299 Euro. D’altro canto, Sony lancia Xperia 5 III in Europa a 999 Euro, smartphone che ricordiamo essere dotato delle medesime specifiche tecniche di Xperia 1 III eccetto per i tagli di memoria e il display OLED Full HD da 6,1 pollici. Le spedizioni di entrambi i modelli inizieranno in data 6 agosto 2021.

Ci sono però dei dettagli da evidenziare: Mediamarkt Germany, che non è altro che la versione tedesca del nostro Mediaworld, offre l’Xperia 1 III in un pacchetto unico con gli auricolari WF-XB700 a 1.236,59 Euro, poco meno rispetto al succitato prezzo. Allo stesso modo, Xperia 5 III costa 925 Euro se acquistato con auricolari o accessori Sony. Di conseguenza, crediamo che i prezzi originariamente citati siano solamente degli indicatori generali che, comunque, non si distaccano troppo dai prezzi dei predecessori Xperia 1 II e Xperia 5 II, rispettivamente venduti a 1.199 Euro e 899 Euro. Non vanno escluse, quindi, possibili piccole variazioni.

Intanto, Sony ha comunicato dettagli sulla disponibilità dei nuovi TV OLED e FullArray LED della gamma Bravia.