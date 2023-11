Sony Xperia 1 VI e 5 VI potrebbero avere una soluzione per le foto fake

Non è passato molto dall'annuncio di Sony Xperia 5 V (tra l'altro, potreste voler restare sintonizzati su queste pagine se siete interessati al dispositivo), ma è già giunto il momento di tornare a fare riferimento agli smartphone del noto brand. Stanno infatti iniziando a circolare dei rumor in merito a Sony Xperia 1 VI e 5 VI.

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena e Sumahodigest, i futuri top di gamma dell'azienda giapponese potrebbero fare uso di una sorta di "firma digitale" da applicare a foto e video. Non è ancora chiaro come funzionerà questo sistema, che sarebbe attualmente in fase di studio in quel di Sony, ma potenzialmente si potrebbe andare ad agire sui metadati (facendo in modo che si possa evincere semplicemente da questi ultimi se una foto è stata editata o meno, anche mediante IA).

D'altronde, come i più attenti tra di voi già sapranno, di recente il brand ha annunciato una funzione simile in ambito DSLR. In parole povere, grazie anche a una collaborazione con Associated Press, è previsto il futuro arrivo, a partire dalla primavera del 2024, di un aggiornamento software che porterà con sé l'applicazione di una "firma digitale" in automatico a quanto scattato/registrato a partire da alcune Sony Alpha.

Insomma, tutto fa pensare che si stia cercando di trovare, anche in ambito smartphone, un sistema efficace per verificare l'autenticità di uno scatto o una registrazione. D'altronde, in un periodo in cui persino Mediaset fa comparire messaggi contro l'IA, di certo quest'ultima non può che essere al centro di ampie discussioni.