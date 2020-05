Sony Xperia 1 II nei negozi a Luglio: costerà quanto iPhone 11 Pro Max e Galaxy S20

Dopo la presentazione dell'Xperia 1 II dello scorso Febbraio, tenuta a ranghi ridotti a causa del Coronavirus che ha portato all'annullamento del Mobile World Congress di Barcellona, Sony ha completato il puzzle dello smartphone svelando l'ultimo dettaglio che mancava all'appello: il prezzo.

La società giapponese infatti ha annunciato oggi che il dispositivo sarà disponibile nei negozi a Luglio a prezzo di 1.199 Dollari per la variante con 256GB, ovviamente espandibile tramite microSD. Per fare un raffronto, l'iPhone 11 Pro Max con la stessa memoria ha un costo di listino di 1.249 Dollari, mentre per il Galaxy S20 Ultra si parte da 1.300 Dollari per la configurazione base.

Il prezzo quindi è da vero top di gamma, e chiaramente bisognerà vedere come verrà convertito nei mercati extra-USA. Le informazioni infatti provengono da un rivenditore americano che ha aggiunto il dispositivo al proprio catalogo salvo poi rimuoverlo rapidamente, ma ciò non ha impedito a vari utenti di effettuare screenshot come quello che proponiamo in calce.

A livello tecnico il Sony Xperia 1 II include il processore Qualcomm Snapdragon 865, con supporto 5G, una tripla fotocamera da 12 megapixel posteriore, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre lo schermo è da 6,7 pollici.

Attendiamo notizia in merito all'arrivo in Italia.