Sony Xperia 1 II ufficiale in Italia: prezzo, scheda tecnica e promo lancio

Dopo le informazioni relative all'estero, finalmente arrivano dei dettagli precisi anche per il nostro Paese per quanto riguarda lo smartphone Sony Xperia 1 II. Infatti, sono stati svelati data di uscita, prezzo e promozione di lancio, mentre le caratteristiche tecniche erano già note.

Ebbene, come confermato da Sony tramite il suo sito ufficiale, lo smartphone verrà venduto in Italia a un prezzo di 1199 euro. Inoltre, tramite la pagina di acquisto, siamo venuti a conoscenza del fatto che il dispositivo arriverà da noi nelle colorazioni Viola e Nero. Accedendo invece al sito di Xperia Official Partner, apprendiamo che l'effettiva disponibilità di Sony Xperia 1 II partirà dal 18 giugno 2020. Inoltre, per chi acquisterà lo smartphone nel primo periodo di vendita, è previsto un omaggio interessante: le cuffie Sony WH-1000XM3 (solitamente costerebbero 380 euro, stando al sito ufficiale).

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Sony Xperia 1 II, vi ricordiamo che lo smartphone monta uno schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K (3840 x 1644 pixel), aspect ratio 21:9 e supporto all'HDR e Motion Blur Reduction, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una GPU Adreno 650, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, tre sensori posteriori ZEISS da 12MP, un Dual PD AF da 24 mm con apertura f/1.7, un PDAF da 70 mm con apertura f/2.4 e OIS e un Dual PD AF da 16 mm con apertura f/2.2 e OIS, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4000 mAh. Non mancano il supporto al 5G, il jack audio da 3,5 mm per le cuffie la certificazione IP68. Presenti anche delle funzionalità esclusive a livello fotografico, dall'AF/AE a 20 fps al Real-time Eye AF. Lo slot per la SIM è singolo.