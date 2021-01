Sony Xperia 1 III appare nei primi render: design elegante e fotocamera Zeiss

Dopo il lancio di Sony Xperia 1 II anche in Italia al prezzo di 1199 Euro, ora si inizia già a parlare del successore Sony Xperia 1 III: sul social network Voice sono infatti apparsi i primi render CAD del nuovo top di gamma della società giapponese, dove il design premium cattura veramente l’attenzione di tutti gli appassionati.

Il leak viene dal rinomato tipster Steve Hemmerstoffer, noto anche come @OnLeaks, che in questo periodo ha diffuso anche le immagini della gamma Xperia Compact ritenuta prossima al ritorno sul mercato dopo ben tre anni dal suo abbandono.

Le foto in questione confermano gli standard posti con Xperia 1 II: design ancora una volta caratterizzato dalla presenza di un ampio display 21:9 da 6,5 ​​pollici e cornici particolarmente sottili, per cui ora le dimensioni risulterebbero pari a 161,6 x 67,3 x 8,4 mm. Il telaio sarebbe stato aggiornato realizzandolo in alluminio e sui bordi figurerebbero i pulsanti per la regolazione del volume, il tasto di accensione che funziona anche come sensore di impronte digitali, un altro pulsante dedicato esclusivamente allo scatto di fotografie e un ultimo tasto di scelta rapida analogo a quello incluso nell’Xperia PRO.

Sony Xperia 1 III include poi un jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot per schede microSD, ma il vero focus sarebbe sul comparto fotocamera: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dovrebbe giungere con una fotocamera Periscope per uno zoom ottico 5x o 10x, assieme a sensore 3D ToF e una lente ultra-grandangolare. Il tutto, come nel caso dello smartphone top di gamma predecessore, in collaborazione con Zeiss.

La società giapponese di recente ha lanciato anche la fotocamera mirrorless Sony a1 da 50 megapixel, disponibile sul mercato a partire da marzo 2021 a circa 7.300 Euro.