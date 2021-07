Sony Xperia 1 III riceverà ufficialmente due update di Android

Lo smartphone top di gamma Sony Xperia 1 III recentemente è stato al centro di una serie di discussioni in merito al numero di aggiornamenti del sistema operativo Android che riceverà nel suo corso di vita. Proprio a tali voci ha dunque risposto il colosso giapponese stesso, chiarendo quanti update avrà.

Come ripreso anche dai colleghi di GSMArena, i rappresentanti di Sony hanno chiarito che il supporto software per Xperia 1 III prevede almeno due aggiornamenti del sistema operativo del robottino verde, al contrario della dichiarazione di Sony Olanda per cui lo smartphone avrebbe ricevuto solamente un update principale. In altre parole, sicuramente Xperia 1 III arriverà fino ad Android 13 e riceverà successivamente gli aggiornamenti di sicurezza per altri anni.

Questa dichiarazione certamente rassicurerà tutti gli utenti interessati all’acquisto dello smartphone, i cui preordini sono stati aperti a fine giugno in vista delle spedizioni a partire dal 6 agosto 2021. Tra l’altro, chi si aggiudicherà Sony Xperia 1 III potrà provarlo sin dal lancio – se non poco dopo – con Android 12 in versione stabile; insomma, un’esperienza completamente nuova lato sistema operativo e degna di nota per quanto concerne l’uso lato video e audio in toto. Ricordiamo, infatti, che il dispositivo giunge con display OLED 4K HDR, fotocamera firmata Zeiss e tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Il prezzo, invece, è pari a 1.299 Euro.

Restando nell’universo Sony, a fine giugno abbiamo pubblicato la recensione del TV Sony A80J.