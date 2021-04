Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III ufficiali: le caratteristiche

Si tratta di una giornata di novità per quel che riguarda il mondo degli smartphone. Infatti, Sony ha annunciato la sua nuova gamma Xperia, che comprende tre modelli: Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III. Si tratta di dispositivi che dispongono di svariate caratteristiche peculiari.

Partendo dalla scheda tecnica di Sony Xperia 1 III, troviamo uno schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K, refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz, supporto all'HDR, protezione Corning Gorilla Glass Victus e aspect ratio 21:9, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 12GB di RAM, 256/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 12MP (16mm, f/2.2, Dual-PDAF) + 12MP (24mm, f/1.7, Dual-PDAF OIS) + 12MP (70-105mm, f/2.3-f/2.8, Dual PDAF OIS), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 30W. Non mancano 5G, jack audio per le cuffie, ricarica wireless, Dolby Atmos, 360 Reality Audio (anche attraverso gli speaker), 360 Spatial Sound e certificazione IP65/68. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 165 x 71 x 8,2 mm, per un peso di 186 grammi. Le colorazioni disponibili sono Frosted Black e Frosted Purple.

In ogni caso, il dispositivo si distingue dagli altri presenti sul mercato per via della presenza di varie caratteristiche peculiari. Torna infatti la possibilità di collegare in modo diretto il DualShock 4, nonché il pulsante fisico di scatto posto lateralmente. Si fanno poi notare le nuove funzionalità gaming, dalla possibilità di rendere maggiormente visibili le zone scure in-game, in modo da scovare al meglio gli avversari, a varie ottimizzazioni per l'audio, passando per la registrazione di default degli ultimi 30 secondi di gameplay (in modo da poterli recuperare e non perdersi nulla) e per la riduzione del motion blur a 240 Hz.

Non mancano inoltre diverse funzionalità interessanti in termini di comparto fotografico, AI Super Resolution Zoom, Real-Time Tracking e AF continuo con tutte e tre le lenti compresi. Da notare anche la presenza di un sensore 3D iTOF e di svariate altre chicche per quel che concerne questo reparto. Per farvi un esempio concreto, Sony ha deciso di implementare una modalità Basic, che si affiancherà a quelle P/S/M e Auto, in modo da consentire anche agli utenti meno abili in ambito fotografico di sfruttare al meglio le possibilità offerte dai sensori di Sony Xperia 1 III.

Passando invece alla scheda tecnica di Sony Xperia 5 III, in questo caso il dispositivo monta un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz, supporto all'HDR e aspect ratio 21:9, un SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8GB di RAM, 128/256GB di storage interno, una tripla fotocamera posteriore da 12MP (16mm, f/2.2, Dual-PD AF) + 12MP (24mm, f/1.7, Dual-PD AF OIS) + 12MP (70-105mm, f/2.3-f/2.8, Dual-PD AF OIS), una fotocamera frontale da 8MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 30W. Presenti certificazione IP65/68, possibilità di collegare il DualShock 4 direttamente, jack audio per le cuffie, 5G, Dolby Atmos, 360 Reality Audio e 360 Spatial Sound. Le dimensioni dello smartphone sono di 157 x 68 x 8,2 mm, per un peso di 168 grammi, quindi si tratta di un dispositivo più "compatto" rispetto a Sony Xperia 1 III. Le colorazioni sono Black, Green e Pink.

Arrivando infine alla scheda tecnica di Sony Xperia 10 III, troviamo uno schermo OLED da 6 pollici con risoluzione Full HD+ e supporto all'HDR, un processore Qualcomm Snapdragon 690 5G, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 8MP (16mm, f/2.2) + 12MP (27mm, f/1.8) + 8MP (54mm, f/2.4), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 4500 mAh. Non mancano 5G, certificazione IP65/68, jack audio per le cuffie e Hi-Res Audio. Le dimensioni di Sony Xperia 10 III sono 154 x 68 x 8,3 mm, per un peso di 169 grammi. Le colorazioni sono Black, White, Blue e Pink.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che a margine dell'evento sono state annunciate anche delle cover con stand di supporto integrato per tutti gli smartphone annunciati. Per quel che riguarda invece prezzo e disponibilità, per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli relativi all'Italia. Sappiamo tuttavia che la finestra di lancio iniziale sarà quella dell'estate 2021, nonché che tutti i dispositivi arriveranno con Android 11. In ogni caso, per restare aggiornati sulle novità in casa Sony, potete fare riferimento al sito ufficiale.