Sony Xperia 1 IV appare nei primi benchmark: ecco il processore a sorpresa

Dopo aver scoperto le presunte specifiche di Sony Xperia 1 IV, un mostruoso top di gamma Android con le carte in regola per dominare il mercato in termini di prestazioni pure, sono apparsi anche i primi benchmark, che sembrerebbero darci qualche sorpresa.

Infatti, di recente, il misterioso Sony XQ-CT54 è apparso sul database di Geekbench sfoggiando il nome in codice "taro" tra le specifiche, utilizzato per identificare proprio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Contrariamente a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, quindi, a bordo potrebbe non esserci il rumoreggiato Snapdragon 8 Gen1 Plus bensì l'attuale top di gamma in versione "Standard". Questa evidenza sembrerebbe essere poi riconfermata anche dai punteggi, pari a 1.204 e 3.352 rispettivamente nei test Single Core e Multi Core, sebbene, come ricorda PhoneArena, il Gen1 Plus dovrebbe andare a frequenze inferiori per una gestione più efficiente delle temperature.

Sempre scavando tra le specifiche riportate su Geekbench, sembra che almeno una variante avrà 12 GB di RAM, con un modello di punta che stando ai recenti rumor dovrebbe disporre di 16/512 GB.

Ribadendo che le informazioni pubblicate non sono confermate in via ufficiale, ricordiamo che nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di scoprire anche altri segreti sul prossimo flagship Sony. Nello specifico, oltre alla scheda tecnica a dominare la scena sono stati i bellissimi render di Xperia 1 IV.