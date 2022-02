Sony Xperia 1 IV appare nei primi render: sarà uno smartphone 'tradizionalista'

I primi rumor su Sony Xperia 5 IV sono trapelati online solo la scorsa settimana, ma oggi sembra essere il turno del "fratello maggiore" Sony Xperia 1 IV, del quale sono comparsi online i primi render leakati. Dalle immagini, il device sembra apparire in piena contro-tendenza rispetto al mercato smartphone attuale.

In generale, infatti, gli smartphone flagship Android tendono a somigliarsi molto l'uno con l'altro, presentando caratteristiche simili come display curvi, selfie-camera con tecnologia punch-hole in alto al centro dello schermo, bordi il più sottili possibile e l'eliminazione di jack audio e slot microSD.

A quanto pare, invece, Sony vuole adottare un approccio opposto con il suo nuovo device flagship, la cui presentazione potrebbe avvenire entro maggio: stando ai primi render leakati di Sony Xperia 1 IV, infatti, lo smartphone dovrebbe avere delle feature "nostalgiche" del recente passato dei telefoni Android.

Per esempio, Sony Xperia 1 IV avrà uno schermo piatto da 6,5": niente curvatura, né centrale né sui bordi, mentre le dimensioni di questi ultimi, soprattutto di quello superiore e di quello inferiore, dovrebbero essere piuttosto generose. Inoltre, il form factor dello smartphone sarà decisamente atipico, poiché sarà più slanciato degli altri dispositivi Android.

Questa scelta rientra nella stessa filosofia di design di Xperia 1 III e degli altri smartphone Sony, che potrebbe tranquillamente essere considerata conservativa e per certi versi "tradizionalista", ma che potrebbe anche contribuire a dare all'azienda una nicchia di utenti affezionati in un mercato in cui il colosso giapponese sembra ormai faticare, tanto che Sony potrebbe uscire dal mercato smartphone italiano nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, i render, che potete vedere in calce, suggeriscono che il device avrà le dimensioni di 164,7 x 70,8 x 8,3 mm, le stesse dell'Xperia 1 III. Ciò significa, con ogni probabilità, che anche la batteria rimarrà invariata, attestandosi sui 4.500 mAh. Una serie di scelte diverse da quelle della concorrenza, dunque, che però potrebbero fare dell'Xperia 1 IV l'anti-Samsung Galaxy S22 Ultra.

In termini tecnici, dei leak delle scorse settimane concordano nel sostenere che Sony Xperia 1 IV avrà un SoC Snapdragon 8 Gen 1 insieme a 12 GB di RAM. Lo schermo sarà un pannello 4K HDR OLED da circa 6,5". In termini di fotocamera, invece, non è chiaro se Sony manterrà il sistema triple-camera posteriore da 12 MP dell'Xperia 1 III o se cambierà strada e adotterà delle soluzioni più all'avanguardia.