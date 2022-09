Sony Xperia 1 IV: arriva la Gaming Edition con Snapdragon 8 Gen1 e 16 GB di RAM

A margine dell'evento dedicato al gaming di Sony, durante il quale è stato presentato l'accessorio Xperia Stream, Sony ha anche annunciato la Gaming Edition del Sony Xperia 1 IV, che migliora la scheda tecnica del top di gamma del colosso giapponese.

Nello specifico, lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8 Gen1 e 16 GB di RAM, insieme ad uno storage da 512 GB: benché il chipset dello smartphone sia rimasto lo stesso, la sua RAM è stata aumentata di ben 4 GB, mentre le dimensioni dello storage sono raddoppiate rispetto al modello vanilla.

Per il resto, invece, lo smartphone resta praticamente lo stesso, con uno schermo OLED 4K da 6,5" e una batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe garantire un'elevata autonomia del device anche nelle sessioni di gaming più intense. In generale, Sony spera che la Gaming Edition del suo top di gamma si possa porre come una scelta in grado di tentare gli amanti dei videogiochi mobile, per i quali finora il marchio Xperia non è stato una delle principali alternative.

Per questo stesso motivo, lo smartphone sarà venduto in bundle con l'accessorio Xperia Stream, presentato solo poche ore fa e che garantisce un raffreddamento a ventola aggiuntivo per il telefono a cui viene collegato e una serie di opzioni extra in termini di porte e connettori, integrando, oltre all'USB-C e al jack audio da 3,5 mm, anche una porta HDMI 2.1 e una porta Ethernet.

Il bundle sarà venduto in Giappone a 175.000 Yen, ovvero circa 1.220 Euro. Al momento, purtroppo, non è chiaro se esso verrà rilasciato anche in occidente o se sarà un'esclusiva del mercato nipponico. Intanto, comunque, pare che Sony sia al lavoro su uno smartphone compatto, che dovrebbe essere lanciato in tutto il mondo nei prossimi mesi.