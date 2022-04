Sony Xperia 1 IV in arrivo: annunciato evento Xperia l'11 maggio 2022

Sony ha ufficializzato un evento Xperia per l’11 maggio 2022 dedicato all’annuncio di un nuovo prodotto che, osservando il video teaser pubblicato su YouTube, risulta essere proprio il nuovo smartphone di fascia alta Sony Xperia 1 IV. Quali saranno le novità in arrivo con questa versione di ultima generazione?

Il filmato pubblicato in queste ore dal gigante del Sol Levante non lascia spazio a fraintendimenti: Sony Xperia 1 IV sarà l’ammiraglia protagonista di questo evento di presentazione fissato alle 09:00 ore italiane dell’11 maggio 2022, ovvero tra esattamente due settimane. La clip guarda al passato, portandoci in un piccolo viaggio dall’Xperia 1 all’Xperia 1 III e poi concludendo il tutto con lo slogan “The next ONE is coming”, ovvero “il prossimo 1 sta arrivando”.

Nelle nostre pagine in precedenza abbiamo già visto le specifiche tecniche di Sony Xperia 1 IV trapelate in rete: lo smartphone top di gamma dovrebbe dotarsi di un comparto fotocamera composto posteriormente da tre lenti da 48 MP, di cui una ultra-grandangolare e un teleobiettivo, e anteriormente di una lente non precisata. Sempre frontalmente apparirà poi, secondo i rumor, un display OLED 4K da 6,5" con refresh rate a 120 Hz. Infine, sotto la scocca ci dovrebbero essere 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione assieme al chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 confermato dai benchmark Geekbench.

Questi dati e i render in copertina alla notizia vanno tutti considerati cum grano salis, ma una cosa è chiara: Sony vuole dare spettacolo ancora una volta con un flagship pronto a distinguersi dal resto del mercato. Come ben sappiamo, però, il prezzo potrebbe raggiungere cifre astronomiche. Inoltre, arriverà anche in Italia? Lo sapremo solamente tra due settimane.