Sony Xperia 1 IV in arrivo a maggio? Ultimi rumor sullo smartphone, specifiche tecniche

Dopo l’arrivo sul mercato di Sony Xperia 1 III, ultimo smartphone di fascia alta del produttore nipponico, quest’ultimo sembrerebbe ormai prossimo a lanciare il modello successivo Xperia 1 IV nel corso di maggio 2022. Come sarà questa nuova offerta premium? Ci sono alcune indiscrezioni interessanti.

Rispetto al predecessore – a tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Sony Xperia 1 III – non dovrebbero esserci differenze lato display: come da tradizione, Sony dovrebbe implementare al prossimo Xperia 1 IV un pannello OLED 21:9 con risoluzione 4K e refresh rate di 120Hz, già premiato dalla critica. Purtroppo non sono noti dettagli riguardo il comparto fotocamera a completare il lato multimedia, ma si ritiene probabile un debutto con un trio di sensori da 12 megapixel, proprio come il modello 2021.

Sotto la scocca dovrebbero invece cambiare molte cose, a partire dalla dotazione dell’ultimo processore Qualcomm di punta: lo Snapdragon 8 Gen 1. Ad accompagnarlo dovrebbero essere 12 GB o 16 GB di RAM, assieme a 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh che, stando ai tipster presenti sul portale cinese Weibo, dovrebbe supportare la ricarica rapida da 45W anziché 30W come Sony Xperia 1 III.

Incluse saranno anche feature abbandonate da tempo dai produttori più blasonati, quali Samsung e Apple: si parla di un sensore di impronte digitali fisico, uno slot per microSD e, dulcis in fundo, il jack per cuffie da 3,5 mm. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere pazientemente i primi dettagli ufficiali per le conferme del caso.

Lo scorso ottobre, invece, Sony ha presentato Xperia Pro-I con la “migliore fotocamera per smartphone al mondo”.