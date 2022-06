Sony Xperia 1 IV sarà facilissimo da riparare: la conferma dal primo teardown

Sony ha annunciato l'Xperia 1 IV circa un mese fa, a metà maggio, ma lo smartphone non verrà messo in commercio prima di luglio. Intanto, però, sembra che qualcuno abbia già messo le mani sul device e abbia realizzato il primo video teardown dell'Xperia 1 IV.

Il video, che potete vedere anche in cima a questa notizia, arriva dal canale YouTube di WekiHome, ed è disponibile solo in cinese. Nonostante ciò, il video mostra piuttosto chiaramente che il Sony Xperia 1 IV è facile da riparare, almeno a confronto con gli altri smartphone iOS e Android top di gamma. Il telefono, infatti, ha una configurazione per cui tutte le sue componenti sono tenute al loro posto da delle viti, che possono facilmente essere rimosse per accedere all'hardware del device partendo dal pannello posteriore.

Sfortunatamente, però, la riparazione dello schermo è piuttosto complessa, poiché richiede di disassemblare praticamente tutto il resto dello smartphone prima di rimuovere il touchscreen o il display.

Lato hardware, il teardown mostra che l'impressionante zoom ottico continuo offerto dalla lente periscopica nel range 85-125 mm (ovvero da 3,5x a 5,2x) è in realtà garantito da un modulo della fotocamera appena più grande di quello del predecessore, il Sony Xperia 1 III.

Inoltre, lo smontaggio dello smartphone conferma la presenza di un SoC Snapdragon 8+ Gen1 e di uno storage UFS 3.1, il cui isolamento termico sembra però lasciare a desiderare: in tal caso, in attesa di provare con mano l'Xperia 1 IV, non possiamo che sperare che il telefono non tenda a surriscaldarsi sotto pressione.

A tal riguardo, proprio WekiHome ha realizzato dei test per verificare le temperature dello smartphone Sony, che sembra toccare i 45°C in alcuni videogiochi particolarmente pesanti, come Genshin Impact. Insomma, è possibile che l'Xperia 1 IV non sarà uno smartphone da gaming, ma sicuramente potrebbe ritagliarsi una nicchia di pubblico tra gli appassionati di fotografia.