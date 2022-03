Sony Xperia 1 IV non ha più segreti: trapelano nuovi render e la scheda tecnica

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo scoprendo che Sony continuerà a vendere i suoi smartphone in Italia e nel resto d'Europa, analizziamo oggi alcuni render del dispositivo top di gamma del produttore giapponese per il 2022. Nelle scorse ore, infatti, sono emerse delle nuove immagini di Sony Xperia 1 IV 5G.

Abbiamo già riportato i primi render leakati di Sony Xperia 1 IV, ma nelle scorse ore il portale olandese LetsGoDigital ha unito le informazioni provenienti da quelle immagini con alcuni rumor e indiscrezioni degli ultimi giorni per creare dei render in alta risoluzione di Sony Xperia 1 IV, che potete vedere in calce a questa notizia.

Stando ai rumor più recenti, Sony Xperia 1 IV avrà uno schermo piatto, correttamente mostrato dal render, dalle dimensioni di 6,5" e con aspect ratio di 21:9. Stando ai leak, inoltre, lo schermo dovrebbe avere risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz, insieme al supporto all'HDR e alla protezione Gorilla Glass Victus.

Sul retro dello smartphone, invece, troviamo un sistema triple-camera verticale,dotato ovviamente di tre lenti, che potrebbero essere brandizzate ZEISS. Al di sotto delle prime due lenti, in posizione intermedia, troviamo anche un flash LED. Al momento, comunque, non ci sono notizie né sulla tipologia di lenti che Sony adotterà né sulle specifiche di ciascuna. Per fare un confronto, però, Sony Xperia 1 III aveva una triple-camera dotata di fotocamera principale, ultra-grandangolo e teleobiettivo.

Il pulsante di accensione e spegnimento dello smartphone si trova sul suo lato destro e dovrebbe anche integrare un lettore di impronte digitali per lo sblocco del device. Sotto la scocca del device, invece, troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 insieme a 12 GB di RAM e ad uno storage fino ad un massimo di 512 GB.

Infine, il device avrà una batteria da 5.000 mAh con fast charging a 45 W, jack audio da 3,5 mm e porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. Sony Xperia 1 IV dovrebbe anche avere la certificazione IP68 contro polvere e acqua e dovrebbe essere venduto con Android 12 preinstallato. Negli ultimi giorni, sempre rimanendo in tema di smartphone Sony, sono comparsi anche i render di Sony Xperia 5 IV e le prime informazioni su Sony Xperia 10 IV.