Sony Xperia 1 IV è pensato per i creator: lo svela primo trailer pre-lancio

L’attesa per l’annuncio ufficiale di Sony Xperia 1 IV sta per finire, considerato che la stessa società lo ha fissato per l’11 maggio 2022, ma l’hype per lo smartphone è così alto? Alla luce dell’ultimo video teaser apparso in rete alcuni fan hanno iniziato a storcere il naso alla luce della sua progettazione “per i content creator”.

Sulla pagina Weibo ufficiale di Sony Xperia è apparso nelle ultime giornate un nuovo video teaser intitolato "Una nuova generazione di Xperia per i creatori di contenuti" che introduce le prestazioni fotografiche del prodotto, parlando di “grandi progressi a livello professionale”. Si tratta un’ottima notizia anche per i fotografi e utenti appassionati, ma il titolo stesso della clip continua a essere fonte di preoccupazioni per un certo numero di consumatori.

Al momento sappiamo solo che Sony Xperia IV dovrebbe dotarsi di tre sensori posteriori da 48 megapixel ciascuno, tra cui un ultra-grandangolare e un teleobiettivo oltre a quello principale con stabilizzazione ottica del rumore. Si tratta di dati ottimi, ma che potrà essere giudicato solo dopo avere analizzato anche l’ottimizzazione del software. Una cosa è praticamente certa: trattandosi con ogni probabilità di uno smartphone con chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e schermo 4K con refresh rate elevato, è un potenziale gioiello del segmento smartphone da tenere sotto osservazione.

Se siete interessati al dispositivo vi rimandiamo ai precedenti leak delle specifiche di Sony Xperia 1 IV.