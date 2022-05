Sony Xperia 1 IV, al via le prenotazioni: ecco data di lancio e prezzo europei

Sony ha lanciato ufficialmente l'Xperia 1 IV nella giornata di ieri, ma durante l'annuncio dello smartphone non era chiaro quando sarebbero stati aperti i preordini per il device. Fortunatamente, a distanza di poche ore dall'annuncio scopriamo che i preordini per Sony Xperia 1 IV sono aperti anche in Europa.

Lo smartphone può essere acquistato in due configurazioni diverse, entrambe con 12 GB di RAM ma con storage variabile, disponibile nei tagli da 256 GB e da 512 GB. Il prezzo di base di Sony Xperia 1 IV è di 1.399 Euro in tutti i Paesi dell'Eurozona e di 1.299 Sterline nel Regno Unito.

Non è però finita qui, perché il lancio dello smartphone sul mercato europeo anticiperà quello su diversi altri mercati globali: in Europa, infatti, il nuovo telefono di Sony verrà messo in vendita a partire dall'11 giugno, mentre nel resto del mondo, Regno Unito compreso, le spedizioni del device inizieranno il 16 giugno, cinque giorni dopo. Il device può essere prenotato dal sito web di Sony.

Durante l'annuncio delle scorse ore, Sony ha anche condiviso la scheda tecnica dell'Xperia 1 IV, che monterà sotto la scocca un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 30 W. Purtroppo, il telefono non supporterà la ricarica wireless e nella confezione dell'Xperia 1 IV non sarà presente il caricatore, che Sony ha deciso di tagliare insieme al cavo USB-C.

Lo schermo del device sarà un display 4K AMOLED da 6,5" con refresh rate da 120 Hz, mentre la fotocamera dello smartphone sarà composta da ben cinque obiettivi: sul lato frontale troveremo una selfie-camera da 12 MP, mentre su quello posteriore sarà presente un sistema quad-camera con lente principale da 12 MP, teleobiettivo da 12 MP, ultragrandangolo da 12 MP e unità ToF 3D.