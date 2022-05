Sony Xperia 1 IV e Xperia 10 IV ufficiali: tutto sui nuovi smartphone

In seguito alla conferma di Sony sul business Xperia europeo, è giunto il momento di dare un'occhiata ai nuovi smartphone del brand. Infatti, sono stati ufficializzati Sony Xperia 1 IV e Sony Xperia 10 IV.

Partendo dall'evoluzione della serie 1, il prodotto pone il focus sui video e sulle dirette streaming. Si punta dunque in alto in termini di comparto fotografico, implementando il primo zoom ottico 85-125mm in uno smartphone. Non mancano poi funzionalità come Real-time Eye AF, Real-time Tracking per tutte le lenti, Optical SteadyShot con FlawlessEye e Slow Motion in 4K a 120fps.

Per le live streaming, ci sono anche gli accessori Vlog Monitor e Bluetooth Shooting Grip. Sul retro dello smartphone troviamo dunque un sensore 3D iToF, una lente da 12MP (f/2.2, 16mm, ultra-wide), un secondo sensore da 12MP (f/1.7, 24mm, wide) e una terza lente da 12MP (f/2.3-f/2.8, zoom ottico). La fotocamera anteriore è anch'essa da 12MP.

Altri aspetti interessanti di Sony Xperia 1 IV sono rappresentati dal Game Enhancer, in grado, ad esempio, di ridurre il motion blur, nonché di far avviare rapidamente delle dirette streaming (consentendo anche allo streamer di inviare la voce al PC per gestirla al meglio). Non mancano inoltre Bravia Core per l'intrattenimento e Music Pro per registrare strumenti e voce.

Per il resto, la scheda tecnica di Sony Xperia 1 IV comprende uno schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K, aspect ratio 21:9, protezione Corning Gorilla Glass Victus, supporto all'HDR e frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12GB di RAM, 256GB di memoria interna (espandibili tramite microSD) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 30W (c'è anche la ricarica wireless).

Ulteriori chicche sono rappresentate da speaker stereo Full-Stage, dalla presenza del jack audio per le cuffie da 3,5mm e dalla certificazione IP65/68. A livello di connettività, non mancano ovviamente 5G e Wi-Fi 6E. Le dimensioni dello smartphone? 165 x 71 x 8,2 mm, per un peso di 185 grammi. Le colorazioni disponibili per Sony Xperia 1 IV sono quelle Black, Ice White e Purple.

In ogni caso, al fianco di Sony Xperia 1 IV è stato annunciato anche Sony Xperia 10 IV, che mira a rappresentare un dispositivo più "compatto" di quanto si vede solitamente sul mercato. Le dimensioni sono infatti pari a 153 x 67 x 8,3 mm, per un peso di 161 grammi. Troviamo poi un display OLED da 6 pollici con aspect ratio 21:9 e protezione Corning Gorilla Glass Victus, un SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6GB di RAM, 128GB di storage interno, una tripla fotocamera posteriore con sensori ultra-wide (16mm), wide-angle (27mm) e tele (54mm), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 5.000 mAh.

Presente inoltre la certificazione IP65/IP68 e il jack audio per le cuffie. Il sistema operativo è Android 12. Come i più attenti tra di voi avranno notato, però, Sony non ha comunicato esattamente tutte le caratteristiche alla stampa. Tuttavia, sicuramente ci sarà modo di approfondire i dispositivi in futuro. Per il resto, le colorazioni disponibili in questo caso sono quelle Black, White, Mint e Lavender.

Al netto di questo, è stato svelato anche l'accessorio Style Cover con Stand, disponibile sia per Sony Xperia 1 IV che per Sony Xperia 10 IV. Un'altra questione degna di nota è il fatto che il brand ha deciso di ridurre il suo impatto sull'ambiente, riducendo del 50% le dimensioni della confezione di vendita rispetto al precedente modello e rimuovendo cavo USB Type-C e caricabatterie dalla confezione degli Xperia. Secondo Sony, questo permetterà di ridurre le emissioni di anidride carbonica fino al 36% per singola unità.



Arrivando a prezzi e disponibilità, Sony Xperia 1 IV arriverà a partire da metà giugno 2022 al costo di 1399 euro, mentre l'accessorio Style Cover con Stand costerà in alcuni mercati selezionati a un costo di 34,99 euro (le colorazioni disponibili sono Black, Grey e Purple). Per quel che concerne, invece, Sony Xperia 10 IV, quest'ultimo approderà sul mercato a metà giugno 2022 a un prezzo di 499 euro.