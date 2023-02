Sony Xperia 1 V in arrivo nel 2023: cambia la fotocamera, lancio al MWC?

Nonostante i problemi di vendite smartphone per Sony, pare che il colosso giapponese stia programmando un ritorno in grande stile nel mercato Android nel corso del 2023. Alcuni leak, infatti, confermano che il nuovo flagship Sony Xperia 1 V sarà lanciato dal colosso dietro a PlayStation nel corso di quest'anno, forse già al MWC di Barcellona.

Finora, sono stati pochissimi i rumor su Sony Xperia 1 V, che per via del suo prezzo resterà uno smartphone accessibile solo a pochi utenti veramente appassionati, specie tra gli amanti della fotografia. A quanto pare, infatti, l'Xperia 1 V punterà tutto (o quasi) su un comparto fotografico rinnovato da vero e proprio cameraphone.

Citando una serie di fonti cinesi, il portale GSMArena ci dà oggi alcune notizie aggiuntive sullo smartphone top di gamma di Sony per il nuovo anno. In particolare, il sito web ci mostra quella che sembra essere una prima immagine leakata dell'Xperia 1 V, la quale ci dà qualche informazione in più sul pannello posteriore del device. Su quest'ultimo, in particolare, troviamo tre grandi sensori fotografici (apparentemente più ampi di quelli dell'Xperia 1 IV di attuale generazione) e un flash LED.

Le dimensioni delle fotocamere ci fanno dunque pensare che Sony rinnoverà il comparto fotografico del suo smartphone top di gamma in vista dell'iterazione di quest'anno, confermando quanto già stabilito dai leak degli scorsi mesi. Accanto al camera bump, infine, abbiamo anche il logo della connettività NFC, che dunque sembra essere a sua volta inclusa nello smartphone.

Un altro leak cinese spiega poi che l'Xperia 1 V avrà uno Snapdragon 8 Gen2 sotto la scocca, pur senza spiegare nulla sulla RAM del device (probabilmente compresa tra 8 e 12 GB) e sui tagli di storage in cui sarà disponibile. In teoria, poi, l'Xperia 1 V sarà anche lo smartphone più sottile al mondo (per il momento) con il nuovo chipset Qualcomm.

Ciò potrebbe anche generare dei problemi di surriscaldamento per lo smartphone, perciò restano ancora da verificare i sistemi adottati da Sony per tenerne sotto controllo le temperature. Riguardo al lancio del device, invece, quest'ultimo potrebbe essere presentato nel corso del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, anche se i leaker sembrano essere divisi sulla finestra di lancio dello smartphone.