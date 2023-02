Sony Xperia 1 V flette i muscoli in un benchmark: le prestazioni sono impressionanti

La presentazione di Sony Xperia 1 V potrebbe non avvenire al Mobile World Congress di Barcellona, ma lo smartphone top di gamma di Sony di nuova generazione sembra essere davvero dietro l'angolo. Nelle scorse ore, addirittura, l'Xperia 1 V è comparso su GeekBench, con un test che ha rivelato varie informazioni tecniche sul device.

Lo smartphone comparso su GeekBench ha model number XQ-DQ72, lo stesso dell'Xperia 1 V già comparso in rete su alcune certificazioni internazionali nelle scorse settimane. Nel test, datato al 10 febbraio 2023 ma scoperto solo oggi dai colleghi di GizmoChina, lo smartphone sembra essere chiaramente brandizzato Sony e usare Android 13 come proprio sistema operativo.

Dall'analisi della scheda tecnica parziale di GeekBench scopriamo che l'Xperia 1 V avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm e ben 16 GB di RAM: nulla che non fosse già stato confermato dal leak della scheda tecnica del Sony Xperia 1 V delle scorse settimane, che peraltro aveva anche mostrato i primi render dello smartphone.

In termini di punteggio, lo smartphone arriva a 1.439 Punti in Single Core e 5.071 Punti in Multi-Core. In termini single-core stiamo parlando di un punteggio non proprio eccezionale, specie se consideriamo che lo storico dei benchmark di GeekBench mostra che sia l'Xperia 5 III che l'Xperia 1 III superano abbondantemente i 1.500 punti.

Lo smartphone, però, eccelle nelle prestazioni in Multi-Core, con un benchmark che dovrebbe essere tranquillamente paragonabile a quello dei telefoni top di gamma più recenti sul mercato, come il Samsung Galaxy S23 Ultra e lo OnePlus 11. Per fare un paragone, in Multi-Core il Sony Xperia 1 III arrivava solo a 3.522 Punti totali.

In ogni caso, per ora non sappiamo quando l'Xperia 1 V verrà lanciato ufficialmente da Sony. Le prime indiscrezioni sembravano puntare verso il Mobile World Congress di fine febbraio, ma ormai pare che tale ipotesi sia sfumata, poiché Sony non ha ancora annunciato alcun evento per la kermesse. A questo punto, è possibile che il device arrivi tra metà marzo e fine aprile sul mercato giapponese.