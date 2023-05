Sony Xperia 1 V, lancio imminente? Compare un poster promozionale

Il lancio del Sony Xperia 1 V, secondo alcuni leaker, si sarebbe dovuto verificare al MWC di febbraio. Così ovviamente non è stato, ma ora pare che ci siamo davvero: il top di gamma Sony del 2023 è in arrivo, e a testimoniare il suo imminente lancio è un cartellone pubblicitario apparso ad Hong Kong.

Potete dare un'occhiata al cartellone, pubblicato su Twitter dall'utente Jacky_3541, in calce a questa notizia. Il poster mostra l'Xperia 1 V in tre colorazioni diverse, che vanno dai classici Nero e Bianco ad un elegante verde petrolio. Ad accompagnare lo smartphone è la scritta "One for all lights", che potrebbe dunque essere lo slogan pubblicitario adottato da Sony per il suo top di gamma, magari rifacendosi al miglioramento del comparto fotografico dell'Xperia 1 V e alla sua capacità di scattare foto di qualità in ogni ambiente, compresi quelli meno luminosi.

Sembra che il lancio giapponese del Sony Xperia 1 V sia già stato fissato per l'11 maggio, ma la presenza del poster a Hong Kong ci conferma che anche nella città cinese (e dunque in tutto il mercato cinese) sarà possibile acquistare lo smartphone. Per ora, invece, non sappiamo nulla circa un'eventuale release internazionale del device.

I colleghi di GizmoChina, infine, riportano che il Sony Xperia 1 V avrà uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm come proprio SoC, insieme ad una RAM fino a 16 GB e ad uno storage fino a 512 GB. Lo schermo del device sarà un OLED 4K HDR da 6,5" con refresh rate a 120 Hz, lo stesso già presente sul Sony Xperia 1 IV dello scorso anno.

Il vero punto forte dello smartphone, però, sarà ancora una volta il suo comparto fotografico, con una lente principale da 12 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e una lente periscopica con zoom ottico variabile da 12 MP. Infine, il dispositivo sarà dotato di una selfie-camera da 12 MP e di una batteria da 5.000 mAh.